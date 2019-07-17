الإعلام الأمني تعلن العثور على وكر للارهابيين تحت الارض في الحويجة

2019/07/17 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن العثور على وكر للارهابيين تحت الارض في الحويجة.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، انه "بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية مكثفة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات،من ضبط وكر للإرهابيين عبارة عن كرفان تحت الأرض على حافة نهر الزاب في قرية عريشة العليا بقضاء الحويجة".واضافت انه "كان يستخدم من قبل العناصر الإرهابية للأختباء عن أنظار القوات الامنية اثناء التفتيش، حيث عثر بداخله على أغطية وافرشة".وتابعت ان "المفارز ذاتها ضبطت ٥ عبوات قمعية ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابي في جزيرة مكيشيفة، حيث تم ردم الوكر وإتلاف العبوات موقعياً".

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