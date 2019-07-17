الشمري يكشف هدف تظاهرات الجمعة ويعلن عن أكبر حملة استجوابات منذ 2003 {موسع}

2019/07/17 | 23:49

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف القيادي في تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، عن هدف التظاهرات الشعبية المقررة يوم الجمعة المقبلة" معلنا عن "أكبر حملة استجوابات لوزراء في حكومة عادل عبد المهدي منذ 2003"..يتبع

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