ضبط وكر لإختباء الارهابيين من القوات الأمنية في الحويجة

2019/07/17 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت القوات الأمنية، وكراً يستخدمه الارهابيون للإختباء من القوات الأمنية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وبجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية مكثفة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات، من ضبط وكر للإرهابيين عبارة عن {كرفان} تحت الأرض على حافة نهر الزاب في قرية عريشة العليا بقضاء الحويجة كان يستخدم من قبل العناصر الإرهابية للأختباء عن أنظار القوات الامنية اثناء التفتيش، وقد عثر بداخله على أغطية وافرشة".وتابع انه "وفي غضون ذلك، ضبطت المفارز ذاتها ٥ عبوات قمعية ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابي في جزيرة مكيشيفة، حيث تم ردم الوكر وإتلاف العبوات موقعياً".انتهى

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