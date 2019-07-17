لأكثر من 13 الف موظفاً.. وزارة التربية تكشف عن سلامة موقفهم

2019/07/17 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن قسم التصاريح والمعلومات في وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن انجاز سلامة موقف لـ 13٫184 موظف ضمن المناطق المحرره، مبينا ان ذلك جاء

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