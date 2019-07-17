حزب العمال الكردستاني ينفي مسؤوليته عن هجوم أربيل

2019/07/17 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق نفى #حزب_العمال_الكردستاني، اليوم الأربعاء، مسؤوليته على حادثة مقتل 3 دبلوماسيين أتراك، بينهم نائب #القنصل_التركي في #اربيل .وقال #ديار_دنير، مسؤول إعلام قوات حماية الشعب #الجناح_المسلح لحزب العمال الكردستاني، […]

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