2019/07/17 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الاعلامي نجم الربيعي مع مفتش عام السجناء السياسيين قيصر الهاشمي - من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CyhTzzB2j0g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الاعلامي نجم الربيعي مع مفتش عام السجناء السياسيين قيصر الهاشمي - من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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