الإعلام الأمني: ضبط وكرين للارهابيين في الحويجة ومكيشيفة

2019/07/18 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاربعاء، ضبط وكرين للارهابيين في الحويجة ومكيشيفة.

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