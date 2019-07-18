فريقا القاسم وزاخو ياهلان الى دوري الاضواء

2019/07/18 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريقا القاسم وزاخو، الاربعاء، بالتأهل الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل.ونقل مراسل وكالة نون ان “فريق القاسم نجح في حسم تأهله من الجولة الماضية، بعدما تصدر مجموعته اثر فوزه على فريق كربلاء بثلاث اهداف نظيفة، فيما استطاع زاخو ان يخطف فوزاً في الدقائق الاخيرة امام برايتي بهدفين دون رد، ليتخطى الصناعة بفارق الاهداف.

وكان اتحاد الكرة، قد اعلن ان المباراة الناهئية لهذا الدور ستقام على ملعب الصناعة في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.

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