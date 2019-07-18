اصابة 3 مدنيين وضابط بالجيش وجندي بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

2019/07/18 | 00:07

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاربعاء، باصابة 3 مدنيين وضابط بالجيش وجندي بانفجار عبوتين ناسفتين شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل متعاقب على دورية للجيش في اطراف ناحية جلولا 70 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، ان "الانفجار اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين وضابط بالجيش وجندي".

بغداد اليوم - بابل

كشف النائب عن محافظة بابل حسن فدعم، الأربعاء 17 تموز 2019، عن وجود ضغوطات دولية لاعادة "الارهابيين" الى ناحية جرف الصخر، في المحافظة.

وقال فدعم، لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك ضغطاً دولياً ومحلياً من أجل اعادة

بغداد اليوم - كركوك

اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية، الاربعاء، مقتل اربعة دواعش بضربة جوية استهدفت موقع يختبأ فيه الإرهابيون جنوب كركوك.

وقال حربية في بيان، انه "بجهد امني مشترك من قبل الفرقة الخامس

بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر طبي، بمحافظة أربيل، الأربعاء، بوفاة احد جرحى الهجوم المسلح على موظفي القنصلية التركية في المحافظة.

وقال المصدر، ان "احد جرحى الهجوم المسلح على موظفي القنصلية التركية في أربيل ويدعى (بشدار رمضان)، قضى متأثراً

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