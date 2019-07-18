2019/07/18 | 00:17

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تسجيل 15 الف مخالفة مرورية في بغداد خلال 15 يوماً

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الاربعاء، الموقف

الأسبوعي لمديرية المرور العامة للفترة من 2019/7/1 ولغاية

2019/7/14، عن تسجيل 15 ألف مخالفة مرورية في بغداد خلال 15 يوما

فقط.

وذكر معن في بيـان إن "إجازات السوق الصادرة للفترة من 7/5 ولغاية

7/12 بلغ {1491} اجازة سوق ممنوحة للمواطنين"موكدا ان "في جانب

الرصافة مخالفات عدم الامتثال لإشارة رجل المرور والإشارة الضوئية

بلغت {1052} مخالفة مرصدة، وعكس الاتجاه بلغت {981} مخالفة مرصدة،

والوقوف الممنوع {9123} مخالفة مرصدة، الدراجات النارية المخالفة

بلغ {2005} دراجة مخالفة".

واوضح معن ان "في جانب الكرخ عدم امتثال لإشارة رجل المرور بلغ

{181} مخالفة، مخالفة عكس الاتجاه بلغت {147} مخالفة،و الوقوف

الممنوع بلغ {2028}،والدراجات المخالفة والملقى القبض عليها داخل

مقرات القواطع بلغت {166} مخالفة، ومخالفات بدون لوحات {50}

مخالفة،و المركبات المحجوزة بلغت {145} مخالفة".

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