من هو قائد عمليات الأنبار الجديد؟

2019/07/18 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائممقام قضاء الخالدية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي،

الاربعاء، الشخصية الامنية التي تدير قيادة عمليات الانبار بدلا عن

الفلاحي الذي يخضع للتحقيق من الجهات المعنية.وقال الدليمي في تصريح إن “الشخصية الامنية التي تدير قيادة

عمليات الانبار حاليا هي اللواء الركن موسى الاسدي لحين اعلان نتائج

التحقيق مع قائد العمليات السابق اللواء الركن محمود الفلاحي”.وأضاف، أن “القيادات الامنية العليا لم تسمي قائد عمليات جديد

للمحافظة لغاية الآن”، مبينا أن “الاسدي يشغل المنصب كتكليف من

القيادات الامنية”

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