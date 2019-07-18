بموكب زفاف في بغداد.. القبض على شخص أطلق العيارات النارية

2019/07/18 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الاربعاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على شخص أطلق عيارات نارية ضمن موكب زفاف في بغداد.

وقال المصدر في

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