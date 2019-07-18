هيئة ذوي الإعاقة تدعو المتقدمين الجدد لراتب المعين مراجعة مقرها في النجف

2019/07/18 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة في النجف الأشرف، امس الاربعاء، المواطنين الذين قدموا على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالشمول الجديد براتب المعين المتفرغ عبر

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