اشرف عتريس - قصايد من ديوان ولد مفتون

2019/07/18 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس (1) أنا **مبارح شفت صباحك جاى بينهجالصوت بيعيط واللون مخطوف ..ياستار مين اللى بياخدك منّى ..بعد ماكنت فى صفّى جنّى وعشيق كل شبر من جسمك عليها بصمة يدى كل شبر من جسمك مدهونه بلونى كل حته فينا عارفه امتى بالظبط هنموت ..!!فين البحر اللى دابت فيه القمره وغرقت فيه الشمس لجل مايلحس جرحك ويحرق فيه السحر والباطل ياللى قلبك كان زى الحصان يرمح ما......

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