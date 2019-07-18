الكعبي يستنكر الاعتداء على نائب القنصل التركي في اربيل ويدعو الى ملاحقة المعتدين

2019/07/18 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم، حادثة الاعتداء الغادر الذي طال نائب القنصل التركي في مدينة اربيل ، داعيا حكومة اقليم كردستان العراق الى ملاحقة الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء.

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