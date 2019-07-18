مسعود نائباً لرئيس لجنة المسابقات الآسيوية

2019/07/18 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن تسمية رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، نائباً لرئيس لجنة المسابقات الاسيوية.وذكر الاتحاد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اعلن تسمية، عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي بمنصب نائب رئيس لجنة المسابقات الاسيوية”.تجدر الاشارة الى ان […]

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