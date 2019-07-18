اصابة  ثلاثة مدنيين وضابط بتفجير شمال شرق ديالى

2019/07/18 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر في محافظة ديالى، مساء الأربعاء، بأن ثلاثة مدنيين وضابط اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة قرب ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/،ان” عبوة ناسفة انفجرت على دورية لاحدى الوية الجيش في اطراف جلولاء(65كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين وضابط بجروح”.واضاف المصدر،ان” اصابة المدنيين جاء لقربهم […]

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