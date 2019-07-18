English | كوردى

شاهد بالفيديو.. متظاهر يصاب بالاغماء شوفوا احدث وسيلة لنقله الى المستشفى


شاهد بالفيديو.. متظاهر يصاب بالاغماء شوفوا احدث وسيلة لنقله الى المستشفى
2019/07/18 | 00:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: LWZAU0ENgWg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهر يصاب بالاغماء شوفوا احدث وسيلة لنقله الى المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهر يصاب بالاغماء شوفوا احدث وسيلة لنقله الى المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا