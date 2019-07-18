2019/07/18 | 00:48

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ديالى : انفجار عبوة على دورية للجيش قرب جلولاء !

الخميس

18

تموز

2019 :

12:06 am

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افاد مراسلنا في ديالى عن اصابة ٣ مدنيين وضابط وجندي بجروح طفيفة

بانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش قرب جلولاء..



و اضاف نقلا عن مصدر

امني ان الوضع تحت السيطرة والاصابات ليست خطيرة اغلبها طفيفة

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