2019/07/18 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت نتائج الدراسة التي أجراها علماء من فرنسا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، وجود محيط كبير يقع على عمق 410-660 كيلومتر تحت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكتشف سر نشوء “محيط” كبير في باطن الأرض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكتشف سر نشوء “محيط” كبير في باطن الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).