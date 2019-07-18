الموارد المائية تعلن انجاز كري “حد النار” شمال شرقي بعقوبة

2019/07/18 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت دائرة الموارد المائية في محافظة ديالى، امس الاربعاء، عن انجاز كري وتطهير ما اسمته حد النار شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير الموارد المائية

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