حصيلة فلكية لفيديوات جرائم داعش في العراق

2019/07/18 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعلن فريق الامم المتحدة بجرائم تنظيم داعش في العراق، حصوله على 600 ألف مقطع مصور ذات صلة بهذه الجرائم. وقال رئيس فريق الأمم المتحدة، كريم أسد أحمد خان، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم الاربعاء، أنه في الأسبوعين الأخيرين فقط جرى الحصول على 600 ألف شريط فيديو ذات صلة بهذه الجرائم، و 15 ألف صفحة من الوثائق الداخلية للتنظيم كان صحافيون استقصائيون تمكنوا من الوصول إليها.

وأضاف أن التحقيق يركز على ثلاث مناطق، الهجمات التي ارتكبتها داعش ضد الكورد الإيزيديين في شنكال في آب 2014، والجرائم التي ارتكبت في الموصل بين عامي 2014 و2016، والقتل الجماعي لطلاب غير مسلحين من القوة الجوية العراقية في كلية تكريت الجوية “سبايكر” في حزيران 2014.

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