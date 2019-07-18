ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3% في يونيو

2019/07/18 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي ،"يوروستات"، امس الأربعاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في حزيران/يونيو

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