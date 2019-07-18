نجاح فريقا القاسم وزاخو بالتواجد ضمن دوري الاضواء

2019/07/18 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نجح فريقا القاسم وزاخو، امس الاربعاء، بالتأهل الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل.

وذكر مصدر ان “فريق القاسم نجح في حسم تأهله

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