سعيد علام - السودان .. رحلة الهزيمة تبدأ بخطوة !

2019/07/18 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام "وعايزنا نرجع زى زمان، قول للزمان ارجع يا زمان"!"ميدان التحرير موجود، هو حيروح فين" !الاتفاق السياسى الذى وقعته قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكرى على فترة انتقالية مدتها تسعة وثلاثون شهراً، يتولى المجلس العسكرى رئاستها خلال فترتها الاولى ومدتها واحد وعشرون شهراً.فى الفترة ما بين 25 يناير و 11 فبراير 2011، كان هناك الحاح على ان يترك الشباب ميدان التحرير بعد ان قدم ال......

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