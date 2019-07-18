البنتاغون يكشف حجم خسائر تركيا بعد شطبها من برنامج

2019/07/18 | 01:40

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الولايات المتحدة أن حجم خسائر تركيا على خلفية شطبها من قائمة المشاركين في برنامج إنتاج مقا...





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