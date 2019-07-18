2019/07/18 | 01:50

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الخارجية التركية تعلق بشأن قرار الولايات المتحدة اخراج تركيا من برنامج مقاتلات اف35

الخميس

18

تموز

2019 :

01:44 am

8

الخارجية التركية تعليقا على قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج

مقاتلات "إف35": ندعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ الذي

سيلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين

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