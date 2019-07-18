كيف تخفي القصص المزعجة في إنستغرام؟

2019/07/18 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق إنستغرام من الحسابات التي تنشر سلاسل طويلة من القصص يومياً، مما يسبب ازدحاماً في خلاصة الأخبار، وصعوبة في

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