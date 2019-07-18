السفارة السعودية في تركيا تصدر تحذيرا جديدا لمواطنيها

2019/07/18 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذرت السفارة السعودية في تركيا، امس الأربعاء، المواطنين السعوديين من إمكانية "تعرضهم لعمليات استغلال".

وبحسب صحيفة "المدينة المنورة" السعودية حذرت السفارة من "عمليات استغلال

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