2019/07/18 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا للأحزاب الشيعية وجماهيرها و"مثقفيها" عقدة من ثورة الرابع عشر من تموز وقيادتها، وعلى الأخص زعيمها عبد الكريم قاسم.على الرغم من أنّ الثورة أنصفت الشيعة كطائفة بعد أن عانوا الأمّرين منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتّى قيام الثورة، ناهيك عن تهميشهم وقمعهم طيلة العهد العثماني وإحتلاله للعراق.ولو توخينا الدقّة أكثر، فأنه ونتيجة لفساد السلطات التي تلت عهد ثورة 14 تموز وإستهتارها بمقدّرات شعبنا و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زكي رضا - عقدة الرابع عشر من تموز عند -المثقفين- والإسلاميين الشيعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زكي رضا - عقدة الرابع عشر من تموز عند -المثقفين- والإسلاميين الشيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).