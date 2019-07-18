2019/07/18 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 12:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "هجوم اربيل ..بين الاستهداف التركي والخرق الامني"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم اربیل..بين الاستهداف التركي والخرق الامني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم اربیل..بين الاستهداف التركي والخرق الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).