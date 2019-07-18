عام ونصف العام.. كلب

2019/07/18 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أذهل كلب وفي سكان مدينة نافباكتوس اليونانية بوفائه المنقطع النظير، ودفعهم للتعاطف معه وإطعامه في المكان، الذي يلازمه منذ عام ونصف العام.

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