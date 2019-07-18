وزير كويتي : وضع منفذ سفوان يدعو للخجل

2019/07/18 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربع لجان مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين

أتفق العراق والكويت امس على تشكيل اربع لجان رئيسة لتطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز العقبات التي تعترضها، واعداد خطة شاملة لتأهيل وبناء منفذ سفوان – العبدلي تتماشى مع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



وقام وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر الروضان على رأس وفد بزيارة البصرة امس التقى خلالها وزير التجارة محمد هاشم العاني.



وقال العاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الروضان في البصرة أن (لقاء عقد مع الجانب الكويتي في منفذ سفوان- العبدلي، لغرض الاطلاع بشكل ميداني على المنفذ الذي لابد ان يكون بصورة مختلفة عما هو عليه الان خاصة وان المدة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وزيادة في حجم التبادل التجاري في ظل رغبة مشتركة واصرار على تجاوز كل العقبات)، مشيرا إلى أن (الرغبة المشتركة لقيادة البلدين ستسهم في معالجة كثير من المشاكل والعقبات التي تعترض تطوير العلاقات) وأضاف أن (العراق والكويت متفقان على مستوى عال ووجهة نظرنا واضحة في كثير من المجالات خاصة في المحافل العربية والدولية، وكانت لدينا اجتماعات مسبقة مع الجانب الكويتي ووقعنا اتفاقا مشتركا في شباط الماضي).وأشار إلى (اتفاق الجانبين على عقد الدورة الأولى للجنة العراقية الكويتية في الخامس من ايلول المقبل، لغرض الوقوف على العقبات والانطلاق بالعلاقات الى مستويات متقدمة في جميع المجالات).

وتابع (أما في ما يخص موضوع الاتفاقية التجارية الحرة وإقامة منطقة حرة بين البلدين فتم عرضها على الوزارات الأخرى لغرض بيان وجهات النظر).من جانبه، قال الروضان ان( هذا اليوم تاريخي وهو اول وفد يزور البصرة لمد يد التعاون مع جمهورية العراق)، مضيفا أن (التبادل الاقتصادي هو أساس موضوعنا).وتابع ان(ما شاهدناه اليوم في منفذ سفوان حديث آخر، أمر مخجل أن يكون هذا منفذا، وينقصنا إقامة منافذ جيدة ولدينا توصية لبناء هذه المنافذ بعد إكمال التصميمات).وكشف الروضان عن (تشكيل أربع لجان لحسم ملف الدخول هي لجنة تأهيل المنفذ ولجنة منح سمات الدخول ولجنة الربط السككي ولجنة بناء المنطقة الحرة).

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