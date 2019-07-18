الجراحة وراء تأجيل عقد دياكيه

2019/07/18 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف إبراهيم دياكيه، ‏أن العين قدم له عرضاً قبل نهاية الموسم لتجديد عقده، إلا أن إجراءه عملية في الظهر، تسبب في تأجيل التوقيع، وقال: «زملائي في الفريق والإدارة يعلمون ذلك، العين لم يرفض أبداً تجديد عقدي، واتفقنا على الحديث بعد العملية».

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