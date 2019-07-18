كورنادو: أعيش أجمل فتراتي مع “الملك”

2019/07/18 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مراد المصري (دبي)

اعتبر البرازيلي إيجور كورنادو، لاعب نادي الشارقة، أنه يعيش وقتاً مميزاً مع «الملك» في الوقت الحالي، ويتطلع لتكرار النجاح في الموسم المقبل، وذلك خلال حديثه لوسائل إعلام برازيلية، كشف فيها أن الحياة مريحة للغاية في دولة الإمارات، وفيها الكثير من المفاجآت لعل أبرزها بالنسبة له، حينما التقى خلال إجازته مع الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني في دبي.

وفيما قضى كورنادو نحو شهر في بلدته لوندرينا بالبرازيل وسط أهله وأصدقائه، فقد قضى بعض الوقت قبل ذلك في أرض الدولة، وقال: «عند انطلاق إجازتي عن طريق الصدفة حظيت بلقاء خاص للغاية في دبي، حيث كنت أقوم بالتسوق في سوق تجاري صغير حينما وجدت كريم بنزيمة معي في المكان نفسه، أحد الأشخاص الذين كانوا معه عرفني، وأخبرني بأنه مشجع للشارقة، واصطحبني للحديث معه، حيث أخبره كيف ساعدت الشارقة على التتويج بلقب الدوري بعد سنوات طويلة، وأنني حصلت على جائزة أفضل لاعب أجنبي، وكان بنزيمة رائعاً في حديثه معي والتقط معي الصور التذكارية».



واعتبر كوناردو، أن اختياره قضاء الإجازة رفقة عائلته وأصدقائه ساعده على الاسترخاء وإعادة شحن طاقته، وقال: «جميع أفراد عائلتي وأصدقائي جزء من تتويجي بلقب الدوري في الموسم الماضي، جميعهم أبطال بالنسبة لي، حالياً سنعمل دون ضغوط للموسم الجديد، ونتطلع لتحقيق نتائج جيدة في دوري أبطال آسيا التي أعتقد أنها بطولة كبيرة».

وتابع: «يجب علينا أن نستعد بصورة جيدة من أجل تقديم موسم آخر رائع، الطموحات يجب أن تبقى بنفس روح الموسم الماضي».

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