2019/07/18 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي على هامش المطالبة بمراجعة الدستور: فمال هؤلاء القوم يحسبون كل صيحة عليهم؟محمد إنفيفي الحياة السياسية كما في الحياة الاجتماعية (أسرة، جمعية، ناد...)، هناك من يعمل بجد ويتعب من أجل تطوير الوضع وتغييره إلى الأفضل من خلال تحسين ظروف الاشتغال أو تجويد القوانين المعمول بها والحرص على جعل المساطر والإجراءات التطبيقيىة لهذه القوانين ملائمة للتطورات الحاصلة في المجتمع؛ وهناك، من يبرع في السلبية ويع......

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