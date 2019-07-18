الغموض يلف مصير ناقلة نفط سحبتها إيران لمياهها الإقليمية

2019/07/18 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون أميركيون بأنهم ليسوا واثقين مما إذا كانت إيران احتجزت ناقلة نفط وسحبتها إلى المياه الإيرانية، أم أنها أنقذتها بعد أن

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