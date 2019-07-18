ميليشيات متنفذة تهيمن على تجارة الكحول المربحة في العراق

2019/07/18 | 05:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تمثل المشروبات الروحية، تجارة ناشئة في بغداد، تواصل منذ نحو عامين توسيع مساحة انتشارها، وسط الإقبال الكبير من قبل سكان

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