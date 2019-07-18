تركيا تتلقى إنذارا بشأن تدخلها العسكري في العراق

2019/07/18 | 05:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم المسلّح الذي استهدف أفراد البعثة القنصلية التركية في مدينة أربيل لم يمثّل فقط ضربة لتركيا وسياساتها تجاه العراق ومجمل دول الجوار،

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