ظريف: القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين «غير إنسانية»

2019/07/18 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أمس الأربعاء، إن «القيود الأمريكية على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك «غير إنسانية بالأساس» وهي «بالتأكيد ليست عملا وديا».واتهم ظريف أمريكا بشن «حرب اقتصادية» على المواطنين الإيرانيين «ترقى إلى حد الإرهاب» و»بمجرد أن تتوقف يمكن أن تعقبها أمور أخرى» لتهدئة التوتر، حسب «رويترز».ومن جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغى ريابكوف أن موسكو ترى تقييد حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء زيارته إلى نيويورك أمرا سلبيا.وقال ريابكوف للصحفيين «في حالة إيران، نرى مجرد محاولة للمضايقة السياسية.لكنني أعتقد أن الزملاء الإيرانيين ينظرون إليه من ناحية، على أنه شر لا مفر منه، ومن ناحية أخرى، كثمن لاستقلال السياسة الخارجية التي يتبعها هذا البلد».وأضاف ريابكوف «نحن ندين هذا التصرف، نعتقد أن الولايات المتحدة، التي تخلق صعوبات لمشاركة الدول الطبيعية في أنشطة الأمم المتحدة، تتجاوز اتفاق قبول مقر الأمم المتحدة على أراضيها، في عدد من الحالات ينتهكون بشكل مباشر هذا الاتفاق».

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