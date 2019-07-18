ظريف: صدام حسين أمطر مدننا بالصواريخ وعلى أمريكا وقف بيع السلاح لأمثاله

2019/07/18 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الانتقادات الأمريكية بسبب السلاح الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أنها تأتي على الرغم من أن واشنطن تبيع السلاح لـ”أمثال الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين”، قاصدا بذلك التحالف العربي بقيادة السعودية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، عن ظريف الذي كرر هجومه على بيع السلاح الأمريكي للتحالف العربي في اليمن، وقال إن “صدام لفترة ثمانية أعوام أطلق صواريخ وقنابل كالمطر، وفرها له الشرق والغرب، قبل أن يتخلوا عنه”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني “لا أحد باع لإيران وسائل دفاعية، ونحن لم يكن أمامنا سوى أن نصنع أسلحتنا بأنفسنا، لذلك لن نتخلى عن سلاحنا الصاروخي”.

وأشار إلى اتهامات أمريكية لإيران بإرسال السلاح إلى اليمن، بالقول ان “أمريكا من تبيع السلاح لأمثال صدام في حربهم ضد اليمن”.

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