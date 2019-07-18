2019/07/18 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن..حريق يلتهم المسجد الحسيني التاريخي وسط عمان أفادت وسائل إعلام أردينة، بأن حريقا محدودا شب في المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.و نقلا عن إدارة الإعلام في الدفاع المدني، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، أخمدت حريقا محدودا في المسجد الحسيني.و أن ألسنة اللهب طالت الطابق الثاني الذي تقدر مساحته بـ 50 مترا مربعا، ويحتوي على مكتبة.وأنه لم تنتج عن الحريق أي إصابات.من جهتها، قالت إدارة الإعلام أن كوادر الدفاع المدني قامت بعمليات طرد للدخان الذي انتشر في المسجد بسبب الحريق.وصرحت بأنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وثقت ألسنة اللهب التي التهمت جزءا محدودا من المسجد.

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