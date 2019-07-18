صحة ذي قار توقع عقود شراء اكثر من 270 جهاز طبي

2019/07/18 | 07:24

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(المستقلة)/ حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن توقيع عقود شراء اكثر من 270 جهاز طبي متنوع في عدة اختصاصات طبية .وذكرت صحة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الدائرة وقعت عقود شراء اجهزة طبية متعددة في مجالات العيون والحروق والمختبرات وخاضنات فوتونثيرابي وكراسي اسنان وكراسي اعطاء الاورام ومنضدة عمليات واجهزة CR وDR ، ونواظير بولية وكوتري واجهزة تعقيم و ENT وجهاز Ftir للسموم ، وجهاز كاربوثيرا وجهاز PET CT المتخصص بتشخيص ومعالجة الاورام السرطانية ، اضافة الى اجهزة طبية اخرى ” .وتابع البيان ان ” عملية التعاقد جرت عن طريق الدعوات المباشرة ولجان المشتريات المركزية في الدائرة وحسب الضوابط والتعليمات الوزارية “.

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