ندى أسامة ملكاني - رهان أمريكي جديد للضغط على أنقرة

2019/07/18 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني بعد ورقة ضغط واشنطن على أنقرة فيما يخص حرمان رجب طيب أردوغان من الامتيازات التجارية منذ أيار الماضي بدأت تتضح معالم عملية الحارس أي استراتيجية الإدارة الأمريكية التي صرح بها أمام الكونغرس وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة وتتلخص في استبعاد أي صدام عسكري مباشر في مياه الخليج وإعطاء دور أكبر للساسة والمسار الدبلوماسيمنذ ساعات قليلة صرح ترامب أن غاية بلاده ليست تغيير النظام الإيراني بل تغيير مسلكه ول......

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