الهيلالي محمد - نحو علمية التاريخ ( من التاريخ السردي إلى الاشكالي )

2019/07/18 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الهيلالي_محمد نحو علمية التاريخ ( من التاريخ السردي إلى الإشكالي )ظل التاريخ لعصور عدة مجرد أساطير وقصص تتداولها الأمم , فيها وصف سردي لأحوال الدول وتعاقب الحكم على مر التاريخ بين الأسر والسلالات وما يتخلل ذلك من معارك وحروب ...كان يتم الاعتماد في روايتها على معاصرة الأحداث من طرف المؤرخ أو على الرواية الشفوية في ظل صعوبة الاعتماد على المصادر غير المكتوبة ( الرسوم والنقوش...), حيث يرى روزنتال أنه كان......

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