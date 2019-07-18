مسرحية 10/10 للاطفال

2019/07/18 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض يوم 22 تموز الجاري مسرحية"عشرة على عشرة" الخاصة بالاطفال على المسرح الوطني في الساعة العاشرة صباحا، وهي من تأليف ماجد دردنش واخراج الفنان حسين علي صالح مدير فرقة الطفل في دائرة السينما والمسرح.

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