العراق يتوج كاجمل جناح عربي في معرض دمشق الدولي للزهور

2019/07/18 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتمت في حديقة تشرين بدمشق في سوريا فعاليات معرض دمشق الدولي للزهور بدورته الاربعين،بحضور وزير السياحة محمد رامي مارتيني وعادل العلبي محافظ دمشق وعدد من المسؤولين .

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