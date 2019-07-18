40 مليون شخص حول العالم ضحايا العبودية الحديثة

2019/07/18 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للتخلِّص نهائياً من العبودية الحديثة في جميع أنحاء العالم، فإن الأمر يحتاج إلى تحرير عشرة آلاف شخص يومياً وعلى مدار العقد المقبل بكامله، وذلك بالنظر

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