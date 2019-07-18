2019/07/18 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري الى عمان يوم أمس الأربعاء، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الأردني سلامة حمّاد.وقال بيان تلقاه “النعيم نيوز” أن الياسري والوفد المرافق بحضور ومشاركة سفيرة العراق صفية طالب السهيل سيجرى اليوم الخميس جولة مباحثات ثنائية في وزارة الداخلية الأردنية ، بشأن التعاون الأمني بين العراق والأردن، بما يعزز الأمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يصل عمان بدعوة رسمية من نظيره الأردني النعيم نيوز.

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