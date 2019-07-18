2019/07/18 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y4RKqAjeIUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريج هندسة ينفجر غضبا امام الكاميرا صار 35 يوم نايمين على الرصيف) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خريج هندسة ينفجر غضبا امام الكاميرا صار 35 يوم نايمين على الرصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).